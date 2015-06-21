Українська пара зі спортивної акробатики двічі потрапила у Топ-4 найкращих Євроігор
18:12, 21 червня 2015Спорт
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Наші спортсмени зупинилися в кроці від медалей.
noc-ukr.org
В Баку завершився розіграш медалей серед змішаних пар зі спортивної акробатики І Європейських ігор, де українські спортсмени двічі фінішували на 4-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша пара Єлизавета Василига та Олександр Шпинь у змаганнях з балансу з результатом 27.790 посіли 4 місце.
Трійку призерів склали пари з Росії, Бельгії та Великобританії.
У змаганнях з динаміки українці також зупинилися в кроці від медалі. В цій програмі їх результат 27.830 також дозволив увійти у Топ-4 найкращих в Європі.
Тут також трійку сильніших склали дуети з Росії, Бельгії та Великобританії.
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