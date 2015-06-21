Збірна України посідає 11 місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор

У Баку завершився дев'ятий день змагань Європейських ігор, за підсумками якого збірна України займає 11-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 27 нагород - 4 золоті, 10 срібних та 11 бронзових медалей.

Лідирує у загальному заліку збірна Росії, на рахунку якої 77 нагород - 40-23-14. Друге місце займає збірна Азербайджану - 14-7-14 (35), третіми йдуть атлети Німеччини - 10-9-12 (31).

Також в десятку найсильніших команд Європи входять збірні Білорусі, Великобританії, Угорщині, Швейцарії, Сербії, Іспанії та Туреччини.

На даний момент, медалі Ігор завоювали атлети 39 країн.