Призер Євроігор Різатдінова: "Дуже задоволена, що здобула дві медалі"

Новоспечена дворазова срібна призерка І Європейських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова розповіла про свої враження від турніру в Баку та поділилася планами на майбутнє в інтерв`ю прес-службі НОК України.

«Дуже рада, що вдало виступила у вправах з м'ячем та булавами, завдяки чому здобула дві медалі. Нажаль, у вправах з обручем допустила безглузду помилку. Навіть зараз не можу зрозуміти, як це трапилося, тому що до виходу на площадку готувалася дуже добре. Коли сталася втрата предмету просто на передачі, усі були у шоці. Обруч якось зісковзнув з руки. Не розумію як...», - відзначила наша грація.

«Після вправ з обручем було непросто привести себе в норму. Але все ж таки я змогла це зробити. Після Євроігор нам усім необхідно відпочити, але тривалої паузи не буде. Попереду Універсіада, а далі – ліцензійний чемпіонат світу. Розслаблятися часу немає. Однак курортний відпочинок потрібен, тому що в Баку був справжній марафон!», - додає спортсменка.

Анна зізналася, через те, що змагання відбувалися протягом декількох днів, то нелегко було як змагатися, так й тренуватися.

«Останній день змагань з художньої гімнастики тривав близько п'яти годин. Чесно кажучи, це вперше в моїй кар'єрі. Зазвичай фінали проходять за 1,5-2 години. Але головне, що здобула медалі. Я дуже задоволена», - додала наша дворазова призерка Євроігор в Баку.