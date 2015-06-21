Призер Євроігор Дмитраш: "В цьому сезоні у нас дуже вдала програма"

Одразу після здобуття срібної та бронзової нагороди у групових вправах з 5 стрічками та з обручами і булавами відповідно українські грації поділилися з прес-службою НОК України враженнями від свого досягнення.

«Велике значення для успіху в художній гімнастиці відіграє програма, яка повинна бути цікавою та складною. В цьому сезоні у нас дуже вдала програма. Також гарно була підібрана й музика. Все це заслуга нашого тренера Ірини Іванівни Дерюгіної й авжеж тренуваннь, тренуваннь й ще раз тренуваннь», - сказала від імені команди Олена Дмитраш.

«Сьогодні, як і завжди, напередодні наших виступів Ірина Іванівна сказала нам напутні слова: «Сильні руки, сильні ноги й вірити у свої сили». На змаганнях багато хто відзначив наші костюми. Вони також – заслуга нашого наставника. Наша тренер – майстер на усі руки», - відзначила Олена.