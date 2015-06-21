Боксери Астана Арланс стали чемпіонами Всесвітньої серії боксу
У фіналі команда з Казахстану виграла у суперників з Куби.
Казахстанська команда Астана Арланс виграла фінал сезону Всесвітньої серії боксу, двічі обігравши команду Куби з однаковим рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт WSB.
Обидва матчі фіналу проходили в столиці Казахстану Астані.
Вагова категорія 49 кг
Теміртас Жусупов - Йоаніс Оскар Перес Аргілагос- 3:0 (50:45,50:45,50:45)
Вагова категорія 52 кг
Олжас Саттибаєв - Йосбані Вієтіа- 3:0 (49:46, 49:46, 49:46)
Вагова категорія 56 кг
Кайрат Єралієв - Робейсі Елой Рамірес- 0:3 (47:48,47:48,47:48)
Вагова категорія 60 кг
Закір Сафіуллін - Закаро Альварес - 1:2 (46:49, 46:49, 48:47)
Вагова категорія 64 кг
Самат Башенов - Ясніер Толедо Лопес- 3:0 (48:47,48:47,48:47)
Вагова категорія 69 кг
Асламбек Шимбергенов - Роніель Іглесіас- 3:0 (48:47, 48:47, 50:45)
Вагова категорія 75 кг
Мейірім Нурсултанов - Арлен Лопес Кардона- 3:0 (48:47,48:47,48:47)
Вагова категорія 81 кг
Нурдаулет Жарманов - Жуліо Сезар ла Крус- 0:3 (46:49, 45:50, 45:50)
Вагова категорія 91 кг
Василь Левіт - Ерісланді Савон Котілла- 1:2 (47:48,47:48,49:46)
Вагова категорія +91 кг
Іван Дичко - Йоанді Ортега Тойрака- 3:0 (50:45, 50:45, 50:45)