Боксери Астана Арланс стали чемпіонами Всесвітньої серії боксу

У фіналі команда з Казахстану виграла у суперників з Куби.

Казахстанська команда Астана Арланс виграла фінал сезону Всесвітньої серії боксу, двічі обігравши команду Куби з однаковим рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт WSB. Обидва матчі фіналу проходили в столиці Казахстану Астані. Вагова категорія 49 кг Теміртас Жусупов - Йоаніс Оскар Перес Аргілагос- 3:0 (50:45,50:45,50:45) Вагова категорія 52 кг Олжас Саттибаєв - Йосбані Вієтіа- 3:0 (49:46, 49:46, 49:46) Вагова категорія 56 кг Кайрат Єралієв - Робейсі Елой Рамірес- 0:3 (47:48,47:48,47:48) Вагова категорія 60 кг Закір Сафіуллін - Закаро Альварес - 1:2 (46:49, 46:49, 48:47) Вагова категорія 64 кг Самат Башенов - Ясніер Толедо Лопес- 3:0 (48:47,48:47,48:47) Вагова категорія 69 кг Асламбек Шимбергенов - Роніель Іглесіас- 3:0 (48:47, 48:47, 50:45) Вагова категорія 75 кг Мейірім Нурсултанов - Арлен Лопес Кардона- 3:0 (48:47,48:47,48:47) Вагова категорія 81 кг Нурдаулет Жарманов - Жуліо Сезар ла Крус- 0:3 (46:49, 45:50, 45:50) Вагова категорія 91 кг Василь Левіт - Ерісланді Савон Котілла- 1:2 (47:48,47:48,49:46) Вагова категорія +91 кг Іван Дичко - Йоанді Ортега Тойрака- 3:0 (50:45, 50:45, 50:45)

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