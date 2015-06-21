Гімнастка Різатдінова завоювала другу медаль за день Європейських ігор
16:25, 21 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал турніру з художньої гімнастики у вправі з булавами, де срібну нагороду Європейських ігор завоювала українка Ганна Різатдінова.
Reuters
Наша спортсменка завоювала другу медаль за один день, повідомляє офіційний сайт змагань.
Виступ Різатдінової з булавами судді оцінили у 18,550 бали.
Чемпіоном у цьому виді програми стала Яна Кудрявцева з Росії - 19,200. Бронза на рахунку Мелітіни Станюти, що представляє Білорусь 18,150 бали.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Різатдінова здобула срібну нагороду у вправі з м'ячем.
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