Гімнастка Різатдінова завоювала другу медаль за день Європейських ігор

Наша спортсменка завоювала другу медаль за один день, повідомляє офіційний сайт змагань.

Виступ Різатдінової з булавами судді оцінили у 18,550 бали.

Чемпіоном у цьому виді програми стала Яна Кудрявцева з Росії - 19,200. Бронза на рахунку Мелітіни Станюти, що представляє Білорусь 18,150 бали.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Різатдінова здобула срібну нагороду у вправі з м'ячем.