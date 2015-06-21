Українські гімнастки посіли 3-е місце у групових вправах з обручами і булавами Європейських ігор

Наша команда отримала за свій виступ 17,150 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали на цьому турнірі у складі Олена Дмитраш, Євгенія Гомонова, Гридасова Олександра, Валерія Гудим та Анастасія Возняк.

Перше місце в цьому виді програми посіла команда Білорусі - 17,600 бали, другими фінішували гімнастки Ізраїлю - 17,500.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбувся фінал у групових змаганнях у вправі зі стрічками, де збірна України посіла 2-е місце.