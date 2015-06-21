Українські гімнастки зайняли 2-е місце у групових вправах зі стрічками на Європейських іграх

Наша команда отримала за свій виступ 17,250 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали на цьому турнірі у складі Олена Дмитраш, Євгенія Гомонова, Олександра Гридасова, Валерія Гудим та Анастасія Возняк.

Перше місце в цьому виді програми посіла команда Росії - 18 балів рівно, третіми фінішували гімнастки Ізраїлю.

Крім того, сьогодні вже завершився фінал в індивідуальних змаганнях у вправі з обручем, де українка Ганна Різатдінова допустила грубу помилку, впустивши предмет, та посіла останнє 6-е місце.