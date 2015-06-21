Українські гімнастки зайняли 2-е місце у групових вправах зі стрічками на Європейських іграх

14:05, 21 червня 2015
Спорт
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У Баку завершився фінал у групових вправах зі стрічками з художньої гімнастики в рамках Європейських ігор, де збірна України посіла 2-е місце.

baku2015.com

Наша команда отримала за свій виступ 17,250 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали на цьому турнірі у складі Олена Дмитраш, Євгенія Гомонова, Олександра Гридасова, Валерія Гудим та Анастасія Возняк.

Перше місце в цьому виді програми посіла команда Росії - 18 балів рівно, третіми фінішували гімнастки Ізраїлю.

Крім того, сьогодні вже завершився фінал в індивідуальних змаганнях у вправі з обручем, де українка Ганна Різатдінова допустила грубу помилку, впустивши предмет, та посіла останнє 6-е місце.

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