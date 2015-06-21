Українець Гривко зайняв 2-е місце в шосейній велогонці Європейських ігор
13:51, 21 червня 2015Спорт
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Українець програв на фініші лише велогонщику з Іспанії.
baku2015.com
У Баку завершилася шосейна чоловіча велогонка Європейських ігор, в якій на 2-му місці фінішував українець Андрій Гривко, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець подолав дистанцію за 5 годин 27 хвилин 25 секунд.
У фінішному спурті, в якому брали участь 4 спортсмени, українець програв іспанцеві Луїсу Леону Санчесу Жилу, але був швидше Петра Вакоца з Чехії та ще одного іспанця Жезуса Херрадо Лопеса, який залишився без медалі.
Ще один українець Віталій Буц, який довгий час лідирував в середині дистанції, посів підсумкове 14-е місце. Крім того, Михайло Кононенко фінішував 25-м, а Денис Костюк - 31-м.
Андрій Василюк та Олександр Поливода не фінішували.
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