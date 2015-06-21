Українські спортсменки залишилися без нагород у стрибках на батуті на Європейських іграх

У Баку завершилися змагання в стрибках на батуті, де спортсменки збірної України не змогли потрапити в число призерів в обох видах програми - одиночних і синхронних стрибках, повідомляє офіційний сайт змагань.

В одиночному розряді Наталія Москвіна зайняла 4-е місце, отримавши за свій виступ 53,200 бали. Чемпіонкою у цьому виді програми стала Яна Павлова з Росії - 54,335. Друге місце на рахунку Кетрін Дрісколл з Великобританії, яка набрала 53,910, третє - у Ганни Горчонак з Білорусі (53.565).

В турнірі дуетів Москвіна та Марина Кийко зайняли 6-е місце - 18,300 бали. Тут переможцями стали Павлова і Ганна Корнецька, що набрали 46.400 бали. Призерами стали дуети з Франції і Португалії.

У чоловічих стрибках спортсмени збірної України участі не брали.