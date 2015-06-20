Збірна України вибула з десятки найсильніших загальнокомандного заліку Європейських ігор

У Баку завершився восьмий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 11-му місці в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 22 нагороди - 4 золоті, 6 срібних і 12 бронзових медалей.

Кращою командою змагань, як і раніше, є збірна Росії, на рахунку якої 59 нагород - 29-17-13. На 2-му місці йде збірна Азербайджану - 14-6-13 (33), на третьому - збірна Німеччини - 8-9-9 (26).

Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Угорщини, Швейцарії, Сербії, Великобританії, Туреччини та Іспанії.

Всього на даний момент медалі Ігор завоювали спортсмени 38 національних збірних.