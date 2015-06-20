Збірна України вибула з десятки найсильніших загальнокомандного заліку Європейських ігор
21:13, 20 червня 2015Спорт
787
За підсумками восьми днів змагань команда розташувалася на 11-му місці.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
У Баку завершився восьмий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 11-му місці в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку нашої команди 22 нагороди - 4 золоті, 6 срібних і 12 бронзових медалей.
Кращою командою змагань, як і раніше, є збірна Росії, на рахунку якої 59 нагород - 29-17-13. На 2-му місці йде збірна Азербайджану - 14-6-13 (33), на третьому - збірна Німеччини - 8-9-9 (26).
Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Угорщини, Швейцарії, Сербії, Великобританії, Туреччини та Іспанії.
Всього на даний момент медалі Ігор завоювали спортсмени 38 національних збірних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter