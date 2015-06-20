Чемпіон Євроігор Верняєв: "Дуже вдячний усім, хто вболівав за мене"

Після здобуття медалі найвищого ґатунку І Європейських ігор зі спортивної гімнастики в опорному стрибку наш Олег Верняєв дав свій коментар прес-службі НОК України.

«В невдачі у вправах на коні винний лише я – ніхто інший. Мабуть, не допрацював на тренуваннях. З моїм наставником проведемо ретельний аналіз, щоб у майбутньому не повторювати помилок», - відзначив наш чемпіон.

«Коли виходив на опорний стрибок, то про невдачу на коні намагався не думати. Знав, що йду виконувати свою роботу, яку повинен зробити якомога краще. Опорний стрибок відноситься до тих трьох видів, в яких я найбільше розраховував на медаль найвищого ґатунку, тому моя золота медаль в цьому виді програми невипадкова», - сказав Олег Верняєв.

«Знаю, що сьогодні буду приймати багато вітань. Я дуже вдячний усім, хто вболівав за мене! Також хочу висловити слова вдячності Національного олімпійського комітету України за постійну підтримку та допомогу», - додав спортивний гімнаст.