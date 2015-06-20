Український дует виграв бронзу Європейських ігор у синхронних стрибках у воду
18:10, 20 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися змагання у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна у жінок, де бронзову медаль виграли Діана Шелестюк і Маргарита Джусова.
baku2015.com
Українки отримали сумарну оцінку від суддів за виконання 5-ти стрибків 264,87 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найбільш вдалим для нашого дуету став третій стрибок, який був оцінений в 62,37 бали.
Чемпіонками у цьому виді програми стали Луїза Савчінські - Саскіа Отінгхаус, срібні медалі у дуету з Росії Олени Чорних і Марія Полякової.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 22 нагороди - 4 золоті, 6 срібних і 12 бронзових медалей.
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