Український дует виграв бронзу Європейських ігор у синхронних стрибках у воду

Українки отримали сумарну оцінку від суддів за виконання 5-ти стрибків 264,87 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш вдалим для нашого дуету став третій стрибок, який був оцінений в 62,37 бали.

Чемпіонками у цьому виді програми стали Луїза Савчінські - Саскіа Отінгхаус, срібні медалі у дуету з Росії Олени Чорних і Марія Полякової.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 22 нагороди - 4 золоті, 6 срібних і 12 бронзових медалей.