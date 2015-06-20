Українець Верняєв став чемпіоном Європейських ігор у гімнастичному опорному стрибку

Українець отримав середню оцінку за два стрибки 15, 266 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший стрибок нашого спортсмена судді оцінили в 15,400 бали, а другий - в 15,133.

Друге місце у цьому виді програми зайняв Касімір Шмідт з Нідерландів (15,116), третє - Олег Степко з Азербайджану - 14,966.

Це вже друга золота медаль Верняєва в Баку. Раніше він виграв турнір у багатоборстві.

Раніше сьогодні в фіналі у вільних вправах Верняєв посів 6-е місце (14,233), а у вправі на коні - 5-е (13,833), а інший українець Ігор Радівілов - 6-е у вправі на кільцях (13,866).