Українка Соловей увійшла в 10-ку кращих у шосейній велогонці Європейських ігор
13:41, 20 червня 2015Спорт
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У Баку завершилася шосейна гонка серед жінок в рамках Європейських ігор де краща з українок Ганна Соловей фінішувала на 10-му місці.
Шосейну велогонку білоруска виграла Омелюсик / baku2015.com
Наша спортсменка проїхала дистанцію за 3 години 25 хвилин 53 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ще одна українка Тетяна Рябченко фінішувала з тим же результататом в загальній групі учасниць, але перетнула фінішну межу 18-ою, а Олена Демідова не змогла фінішувати.
Переможцем гонки стала Олена Омелюсик з Білорусі з результатом 3 години 20 хвилин 36 секунд. Слідом за нею фінішували Катаржина Невядома з Польщі, третя - Ганна ван дер Брегген з Голландії.
У неділю, 21 червня, відбудеться чоловіча шосейна велогонка.
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