Українка Соловей увійшла в 10-ку кращих у шосейній велогонці Європейських ігор

Наша спортсменка проїхала дистанцію за 3 години 25 хвилин 53 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ще одна українка Тетяна Рябченко фінішувала з тим же результататом в загальній групі учасниць, але перетнула фінішну межу 18-ою, а Олена Демідова не змогла фінішувати.

Переможцем гонки стала Олена Омелюсик з Білорусі з результатом 3 години 20 хвилин 36 секунд. Слідом за нею фінішували Катаржина Невядома з Польщі, третя - Ганна ван дер Брегген з Голландії.

У неділю, 21 червня, відбудеться чоловіча шосейна велогонка.