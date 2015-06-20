Українець Омельчук посів 4 місце у стрільбі на Європейських іграх

Фінальний результат нашого спортсмена - 147.9 бали, повідмоляє офіційний сайт змагань.

Другу перемогу поспіль на цих стартах здобув Дамір Мікеч із Сербії, який вибив 192,2 бали. Словак Павол Копп набрав 187,5 бали, Абдулла Омер Алімоглу з Туреччини набрав 167,1 бали.

Пізніше в суботу будуть розіграні ще дві нагороди в стрільбі.