Українець Омельчук посів 4 місце у стрільбі на Європейських іграх
10:38, 20 червня 2015Спорт
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В Баку завершився фінал I Європейський ігор у стрільбі з малокаліберного пістолета з 50 м., де українець Олег Омельчук посів 4-е місце.
noc-ukr.org
Фінальний результат нашого спортсмена - 147.9 бали, повідмоляє офіційний сайт змагань.
Другу перемогу поспіль на цих стартах здобув Дамір Мікеч із Сербії, який вибив 192,2 бали. Словак Павол Копп набрав 187,5 бали, Абдулла Омер Алімоглу з Туреччини набрав 167,1 бали.
Пізніше в суботу будуть розіграні ще дві нагороди в стрільбі.
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