Збірна України знаходиться на 9-му місці в медальному заліку Європейських ігор
22:00, 19 червня 2015Спорт
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На рахунку команди вже два десятки нагород.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
У Баку завершився сьомий змагальний день I Європейських ігор, за підсумками якого збірна України посіла 9-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку команди 20 нагород - 3 золоті, 6 срібних та 11 бронзових медалей.
Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії, на рахунку якої вже 49 медалей - 27-12-10. Другою йде команда Азербайджану - 13-5-12 (30), третьою - збірна Угорщини - 7-2-5 (14).
Також в 10-ку найсильніших команд Європи входять збірні Німеччини, Білорусі, Сербії, Туреччини, Великобританії та Іспанії.
Всього, на даний момент, медалі ігор завоювали спортсмени 37 країн.
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