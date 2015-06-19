Збірна України знаходиться на 9-му місці в медальному заліку Європейських ігор

У Баку завершився сьомий змагальний день I Європейських ігор, за підсумками якого збірна України посіла 9-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку команди 20 нагород - 3 золоті, 6 срібних та 11 бронзових медалей.

Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії, на рахунку якої вже 49 медалей - 27-12-10. Другою йде команда Азербайджану - 13-5-12 (30), третьою - збірна Угорщини - 7-2-5 (14).

Також в 10-ку найсильніших команд Європи входять збірні Німеччини, Білорусі, Сербії, Туреччини, Великобританії та Іспанії.

Всього, на даний момент, медалі ігор завоювали спортсмени 37 країн.