Тренер збірної України зі стрибків у воду Токмачова: "У вирішальний момент Діана не підвела"

Головний тренер збірної команди України зі стрибків у воду Тамара Токмачова прокоментувала виступ бронзової призерки I Європейських ігор зі стрибків у воду з 1-метрового трампліну Діани Шелестюк прес-службі НОК України.

«У сьогоднішній боротьбі у Діани не все йшло гладко, але ми на неї дуже розраховували. Вона відчувала цю відповідальність. Окрім того, вона капітан жіночої команди і є її лідером, від цього відповідальність ще більша. Але у вирішальний момент Діана зуміла зібратись, проявити всі свої найкращі якості і завоювати бронзову нагороду для нашої команди».