Українка Шелестюк завоювала бронзу у стрибках у воду Європейських ігор
19:26, 19 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал у стрибках у воду з метрового трампліну, де бронзову медаль завоювала українка Діана Шелестюк.
baku2015.com
За чотири стрибка наша спортсменка отримала в сумі 388,45 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка відмінно виконала перші два стрибка, отримавши, відповідно, 52,8 і 57,2 бали. Але, потім різко знизила результативність своїх оцінок - 41,4 і 39,6 бали. Тим не менш, здобутої в перших двох спробах переваги вистачило для того, щоб утримати медальну позицію.
Чемпіонкою у цьому виді програми стала Марія Полякова з Росії - 419,45 бали, срібло на рахунку Луїзи Ставчінськи з Німеччини - 392,20.
Таким чином, на рахунку збірної України тепер 20 медалей Європейських ігор - 3 золоті, 6 срібних і 11 бронзових.
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