Українка Шелестюк завоювала бронзу у стрибках у воду Європейських ігор

За чотири стрибка наша спортсменка отримала в сумі 388,45 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка відмінно виконала перші два стрибка, отримавши, відповідно, 52,8 і 57,2 бали. Але, потім різко знизила результативність своїх оцінок - 41,4 і 39,6 бали. Тим не менш, здобутої в перших двох спробах переваги вистачило для того, щоб утримати медальну позицію.

Чемпіонкою у цьому виді програми стала Марія Полякова з Росії - 419,45 бали, срібло на рахунку Луїзи Ставчінськи з Німеччини - 392,20.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 20 медалей Європейських ігор - 3 золоті, 6 срібних і 11 бронзових.