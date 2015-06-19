Українець Лей виграв бронзу Європейських ігор у настільному тенісі

Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь українця, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен програв першу партію (5:11), але протягом трьох наступних повністю змінив ситуацію в матчі. Лей впевнено виграв партії 11:7, 11:7, 11:5, чим поставив суперника на межу поразки. Тим не менш, британець бився до останнього. Дрінкхолл виграв п'ятий сет (11:5), а в шостій і, як виявилося, заключній партії, один із суперників досяг вирішальної переваги тільки при рахунку "20". Перемогу у впертій боротьбі здобув представник збірної України - 22:20.

У фінальному матчі зійшлися Дмитро Овчаров з Німеччини і Володимир Самсонов з Білорусі. Сильнішим у цій дуелі виявився Овчаров - 4:3.

У жіночому одиночному турнірі золото і срібло на рахунку представниць Нідерландів. Жао Лі у фіналі виграла у Джей Лі з рахунком 4:0. Бронзу завоювала Мелек Ху із Туреччини.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 19 нагород - 3 золоті, 6 срібних і 10 бронзових.