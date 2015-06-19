Українські акробати двічі за день опинилися за крок від медалі на Європейських іграх

За межею призерів залишилася жіноча збірна України у командних змаганнях і дует у міксті, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жіночих командних змаганнях українське тріо Надія Котляр, Діана Панчук і Ганна Патченко отримали підсумкову оцінку від суддів 82,340 бали, відставши від посівших призове 3-тє місце спортсменок збірної Білорусі лише на 2,270 бали. Чемпіонками у цьому виді програми стали акробати з Бельгії, на другому місці - команда Росії.

У свою чергу, в міксті дует Єлизавета Василига і Олександр Шпинь за свій виступ отримали від суддів підсумкову оцінку 82,950 бали, відставши від 3-го місця на 3,210 бали. Переможцями в цьому виді програми стали Марина Чернова і Георгій Патарайя з Росії - 89,310 бали. На другому місці дует з Бельгії, на третьому - спортсмени Великобританії.