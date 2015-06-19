Гімнастка Різатдінова зайняла 4-е місце у багатоборстві на Європейських іграх

Українська спортсменка отримала за виконання 4-х вправ підсумкову суму балів 72,750, повідомляє офіційний сайт змагань.

З чотирьох видів у Ризатдінової найбільш вдалою виявилася вправа з обручем, який судді оцінили в 18,300 бали. За вправу зі стрічкою вона отримала 18,250, з булавами - 18,150, з м'ячем - 18,050.

До 3-го місця і завоювання нагороди їй не вистачило всього 0,350 бали.

Чемпіонкою у цьому виді програми стала спортсменка з Росії Яна Кудрявцева, яка набрала 76,100 бали, на 2-му місці також представниця Росії Маргарита Мамун - 75,650, на третьому - Мелітіна Станюта з Білорусі - 73,100.

Ще одна українка Елеонора Романова посіла підсумкове 16-е місце - 66,250 бали.