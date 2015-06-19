Українка Калниш не змогла завоювати медаль у стрільбі на Європейських іграх
12:29, 19 червня 2015Спорт
94
У Баку завершився фінал у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з дистанції 50 м. в рамках Європейських ігор, де українка Наталія Калниш посіла останнє 8-е місце.
Чемпіонкою Ігор і новим рекордсменом світу стала італійка Петра Зубласинг / oasport.it
Українка показала результат 397,2 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка невдало виконала дві спроби стрільби з коліна, показавши результат менше 50 балів (48.6 і 47.6) і один раз - стріляючи збоку (49,3). Крім того, вона двічі не дотягла до 50 балів в стрільбі стоячи.
У той же час, лідери змагань практично не дозволяли собі подібних промахів. Чемпіоном у цьому виді програми стала Петра Зубласинг з Італії, яка встановила новий світовий рекорд - 464,7 бали. Друге місце - у Лауренц Бризі (Франція) - 454,6, третє - у Олівії Хоффман з Австрії - 443,2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter