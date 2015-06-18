Збірна України повернулася в Топ-10 медального заліку Європейських ігор

21:10, 18 червня 2015
Спорт
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За день українці завоювали дві золоті нагороди.

В Баку представили награды соревнований / baku2015.com

У Баку завершився шостий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України повернулася в десятку найсильніших команд турніру - 9-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку команди 18 нагород - 3 золоті, 6 срібних і 9 бронзових медалей.

Протягом дня українці виграла дві золоті нагороди - у чоловічому командному змаганні зі стрільби з лука (Віктор Рубан, Маркіян Івашко та Георгій Іваницький) і в багатоборстві з гімнастики (Олег Верняєв).

Лідером медального заліку є збірна Росії, на рахунку якої 40 нагород - 22-9-9. На другому місці йде збірна Азербайджану - 12-5-12 (29), на третьому - Угорщини - 7-1-5 (13).

Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Німеччини, Туреччини, Сербії, Великобританії та Іспанії.

Всього на даний момент медалі Ігор завоювали представники 37 країн.

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