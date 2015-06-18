Українка Таценко увійшла в сімку кращих в стрибках у воду на Європейських іграх

У Баку завершилися змагання в жіночих стрибках у воду з 10-метрового трампліна в рамках Європейських ігор, де українка Влада Таценко зайняла 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка отримала за чотири стрибка сумарну оцінку 343,15 бали.

Перемогу в змаганнях і титул чемпіонки Евроігор завоювала Лоїс Тоулсон з Великобританії - 456,7 бали. Срібло у Ганни Чінишевої з Росії - 429,15, бронза - у Єлени Вассен з Німеччини - 410.40.

Раніше сьогодні відбувся чоловічий фінал у стрибках з метрового трампліну, де перемогу святкував Микита Шлехтер з Росії - 543,80 бали. Срібло на рахунку Іллі Молчанова (Росія) - 512,20, бронза - у Джеймса Хітлі з Великобританії - 483.40.

Українці у цьому виді програми участі не брали.