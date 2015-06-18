Чемпіон Євроігор у стрільбі з лука Івашко: "Свою перемогу присвячуємо Україні і бійцям, які її захищають"

Маркіян Івашко підбив підсумки змагань у спілкуванні з прес-службою НОК України:

«Всі поєдинки були досить складними, але найважчими можна назвати – вихід до фіналу та сам фінал, адже тут вирішувалось доля медалі. Багато віддано сил і фізичних, і моральних. Подолати хвилювання нам допомогла взаємна підтримка. Завжди знаходили потрібні слова, щоб підбадьорити товариша», - відзначив Маркіян.

«На мій погляд нам вдалося перемогти за рахунок 3-х складових. По-перше, якісна і наполеглива підготовка до цих стартів. По-друге, у нас склалась прекрасна дружня команда, як говоряться: «один за всіх і всі за одного». І ще важливим фактором є те, що ми з хлопцями заздалегідь домовились докласти максимум сил до перемоги та присвятити її Україні і бійцям, які захищають нашу країну. Слава їм! Дякуємо всім тим, хто нас підтримував протягом змагань – і нашим тренерам, рідним і вболівальникам», - додав чемпіон Європейських ігор.