Український гімнаст Верняєв став чемпіоном Європейських ігор у багатоборстві

Наш спортсмен набрав за шість вправ підсумкову суму балів 90,332, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець впевнено пройшов всю турнірну дистанцію не допустивши грубих помилок і жодного разу не отримавши оцінку менше 14,500 бали. Особливо йому вдалися вправа на коні (15,900) і опорний стрибок (15,300). В інших видах він отримав трохи менше 15 балів.

У підсумковій таблиці українець випередив екс-партнера по команді, нині представляючого Азербайджан Олега Степко (89,065). Трійку призерів замкнув Микита Ігнатьєв з Росії - 87.365.

Таким чином, до титулів чемпіона світу і Європи Верянев додав ще й нагороду вищої проби Європейських ігор.

У жіночому турнірі найсильнішою виявилася Алія Мустафіна з Росії, яка випередила швейцарку Джулію Штейнгрубер і Лікі Уеверс з Нідерландів.

Українка Ангеліна Кисла фінішувала на 14-му місці.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 18 медалей - 3 золоті, 6 срібних і 9 бронзових.