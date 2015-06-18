Український борець Шуптар завоював бронзу Європейських ігор

У "малому" фіналі він переміг болгарина Радослава Велікова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець до кінця першого періоду пішов в атаку і зумів провести прийом, оцінений суддями в 2 бали. Потім він отримав ще бал за активність - 3:0. У другій 3-хвилинці Шуптар мав повну перевагу над суперником, провів ряд прийомів, оцінених у 8 балів, і довів рахунок до 11:0. В підсумку, суддя достроково зупинив сутичку через явну перевагу українця. Загальний рахунок матчу - 4:0.

Другим бронзовим призером у цьому виді програми став Хаджі Алієв з Азербайджану.

Чемпіоном Європейських ігор став Олександр Богомоєв з Росії, який у фіналі був сильнішим Бекі Лімтадзе (Грузія) - 3:1.