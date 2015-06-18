Чоловіча збірна України зі стрільби з лука виграла командні змагання Європейських ігор

У фіналі наші спортсмени виявилися точнішими за збірну Іспанії, вигравши з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці на цьому змаганні виступали у складі Віктор Рубан, Георгій Іваницький і Маркіян Івашко.

Матч вийшов дуже напруженим і драматичним.

Наша команда програла перший і третій сети суперникам, виявившись точніше в двох інших- 0:2 (53:56), 2:0 (55:53), 0:2 (51:57), 2:0 (57:54) - 4:4.

Доля матчу вирішувалася в додатковому п'ятому сеті - перестрілці (shoot-off) - де кожен зі спортсменів мав лише одну спробу. Тут нерви виявилися міцнішими у наших спортсменів, а один з іспанців допустив грубу помилку послав стрілу в "шістку" - 29:25.

Ця медаль стала першою на турнірі для Рубана і Івашко, а Іваницький напередодні став також бронзовим призером у "міксті" з Лідією Сиченіковой.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча збірна України завоювала бронзу в командному турнірі.