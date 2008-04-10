Ващук помирився з фанатами

9 квітня відбулася зустріч лідерів фанатского динамівського руху з тренерами і гравцями команди Динамо.

На ній були присутні головний тренер команди Юрій Сьомін, його помічники - Олег Лужний і Сергій Овчинников, капітан команди Олександр Шовковський і безпосередній учасник конфлікту – Владислав Ващук.

Уболівальники детально виклали Ващуку свій погляд на його перехід до московського Спартака і мовчазного повернення в Динамо і пояснили причини, з яких Владислав багато років чув з фанатских трибун неприємні для себе слова.

Ващук висловив своє ставлення до цієї проблеми. Серед іншого, про що говорив Владислав, хотілося б виділити наступне: "Якщо мій перехід до московського Спартака зачепив патріотичні відчуття уболівальників київського Динамо, образив їх, завдав болю – я приношу свої вибачення. Розумію, що цього, можливо, мало. Зараз я усвідомлюю те, що міг би і раніше порозумітися з уболівальниками і залагодити конфлікт на самому його початку".

У підсумку, болівальники клубу ухвалили рішення "відмовитися від образливих слів на адресу Ващука з боку фанатских трибун.

Football.ua