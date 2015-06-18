Українець Гривко зайняв 4-е місце у велогонці з роздільним стартом Європейських ігор

Гривко подолав дистанцію за 1 годину 01 хвилину 22.63 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен повільно стартував, показавши на позначці 12,9 км. 11-й результат, відмінно проїхав другий відрізок, будучи на позначці 25,2 км. лідером, потім провалив третій відрізок (38,7 км - 15-й результат), але швидше за всіх опонентів проїхав заключні кілометри дистанції. Тим не менш, настільки нерівний виступ не дозволив йому потрапити в призери - 4-й результат.

Чемпіоном Європейських ігор у цій дисципліні став Василь Кирієнко з Білорусі, який став єдиним спортсменом, подолавшим дистанцію менш ніж за годину 59 хвилин 36.03 секунди. Срібло - у голландця Штефан Клемента, бронза - у іспанця Луїса Леона Санчеса Жила.

Ще один українець Андрій Василюк показав 18-й результат.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у жіночій гонці з роздільним стартом 2-е місце посіла українка Анна Соловей.