Президент ФК "Бешикташ": "Коноплянка тричі відмовив нам"

Президент «Бешикташа» Фікрет Орман повідомив, що український півзахисник Євген Коноплянка відкинув пропозиції турецького клубу, повідомляє Football news.

«Я вів переговори з Коноплянкою, але він нам тричі відмовляв. Але ми на цьому не зупинимося. Правда, поки не можу сказати нічого нового», – сказав Орман.

Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» запропонував контракт Коноплянці на загальну суму 13 млн євро.

Разом з тим, Коноплянка відкинув попередню пропозицію «Бешикташу», тому що хоче продовжити кар'єру в одному з німецьких чи англійських клубів.