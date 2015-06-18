Президент ФК "Бешикташ": "Коноплянка тричі відмовив нам"
14:10, 18 червня 2015Спорт
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Керівник турецького клубу-гранда розповів про складні переговори з українським футболістом
Коноплянка не спокушається пропозиціями турецького гранда / xsport.ua
Президент «Бешикташа» Фікрет Орман повідомив, що український півзахисник Євген Коноплянка відкинув пропозиції турецького клубу, повідомляє Football news.
«Я вів переговори з Коноплянкою, але він нам тричі відмовляв. Але ми на цьому не зупинимося. Правда, поки не можу сказати нічого нового», – сказав Орман.
Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» запропонував контракт Коноплянці на загальну суму 13 млн євро.
Разом з тим, Коноплянка відкинув попередню пропозицію «Бешикташу», тому що хоче продовжити кар'єру в одному з німецьких чи англійських клубів.
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