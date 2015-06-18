Призер Євроігор Анна Соловей: "Їхали лише за золотою нагородою"

Срібна призерка I Європейських ігор в Баку з велоспорту Анна Соловей поділилися своїми емоціями після фінішу гонки.

«Результатом не задоволена і, відверто кажучи, дуже засмучена - їхала лише за золотою медаллю. Ці Ігри є першими, історичними, а тому дуже хотілось піднятись на найвищу сходинку п’єдесталу. Обов’язково з тренером проаналізуємо всю гонку і зробимо відповідні висновки».

У свою чергу, тренер призерки Сергій Базін прокоментував виступ Анни: «Гонка була дуже важкою. Троє велосипедисток, які потім піднялись на п’єдестал пошани є лідерками сезону в світі. Тому не дивно, що боротьба була неймовірною. Звичайно, у Ані були певні проблеми, але вона проявила свої найкращі бійцівські якості і зробила все можливе, щоб завоювати медаль. Свій "золотий" шанс вона упустила. Тут для багатьох спортсменів фактором, який негативно вливає, є спека, але Аня ще до Європейських ігор адаптувалась до такої температури, оскільки проводила учбово-тренувальний збір в Туреччині. Вже після Баку розпочнемо підготовку до чемпіонату світу. Це досить відповідальний страт, адже там будуть розігруватись ліцензії на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро 2016 року».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася гонка з роздільним стартом в рамках Європейських ігор в Баку, де Анна Соловей здобула срібну медаль поступившись суперниці з Нідерландів.