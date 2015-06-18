Призери Євроігор у стрільбі з луку: "Неможливо передати словами всю нашу радість"

Після церемонії нагородження у командних змаганнях зі стрільби з лука серед жінок, де українки Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенікова здобули бронзові медалі, спортсменки поділилися своїми враженнями у спілкуванні з прес-служюою НОК України.

«Вчора наші друзі по команді в міксті завоювали бронзову медаль, ми за них раділи і підтримували, а сьогодні нам вдалося повторити цей успіх. І тепер всі вже радіють за нас», - відзначила Марченко.

«Першим привітав тренер, а потім ми потрапили в обійми вболівальників. Було дуже приємно, що нас поздоровляли також спортсмени і вболівальники з інших країн», - поділилася Павлова.

«Настрій прекрасний, емоції переповнюють, ми витримали важку боротьбу і зуміли піднятись на п’єдестал, зараз неможливо описати словами всю нашу радість», - підсумувала Січенікова, для якої це вже друга нагорода Ігор в Баку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жіноча збірна України завоювала бронзові медалі Європейських ігор в Баку, перемігши в фіналі збірну Росії - 5:4.