Жіноча збірна України зі стрільби з лука завоювала бронзу Європейських ігор здолавши команду Росії

У матчі за бронзу наша команда здолала збірну Росії з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали на цьому турнірі у складі Вероніка Марченко, Анастасія Павлова і Лідія Січенікова.

Матч з росіянками вийшов дуже напруженим і драматичним. Перші два сети українки програли - 0:2 (51:55) і 0:2 (53:54). Тим не менш, команді вдалося зібратися і виграти наступні дві партії - 2:0 (53:52) 2:0 (56:50).

А в додатковому п'ятому сеті - шот-офф - українки були точніше всього на 1 бал - 30:29.

Чемпіонками у цьому виді програми стали лучниці з Італії, який у фіналі були точніше за спортсменок з Білорусі.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України вже 15 нагород Європейських ігор - 1 золото, 6 срібних та 8 бронзових нагород.