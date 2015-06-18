Українка Соловей виграла срібну медаль Європейських ігор у велогонці
12:19, 18 червня 2015Спорт
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У Баку завершилася жіноча велогонка з роздільним стартом в рамках Європейських ігор, в якому українка Ганна Соловей посіла 2-е місце.
baku2015.com
Наша спортсменка подолала дистанцію за 33 хвилини 03.37 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка показувала 2-й результат на відмітках 12,9 і 25,1 км, а на заключній частині дистанції трохи зменшила швидкість і показала 4-й результат. Але, здобутої раніше переваги їй вистачило, щоб фінішувати з підсумковим 2-м результатом.
Перемогу в гонці здобула представниця Нідерландів Елен ван Дійк (32:26.87), а бронза дісталася її подрузі по команді Аннемік ван Флейтен (33:33.56).
Ця нагорода стала 14-ю для збірної України на Європейських іграх в Баку.
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