Англійці хочуть позбавити Москву фіналу Ліги чемпіонів

Представники англійської Прем`єр-ліги заявили, що мають намір звернутися до керівництва УЄФА з проханням про перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Москви до Лондона.

Вірогідність участі у фіналі двох англійських клубів досить висока, останнім часом почала обговорюватися можливість проведення цього матчу на «Вемблі» або на шотландському стадіоні «Гемпден Парк» з метою уникнення масових безпорядків за участю британських уболівальників у столиці Росії.

З боку керівників Прем`єр-ліги було зроблено заяву про те, що при вирішенні цього питання не чинитиметься тиск на представників УЄФА, оскільки в Англії поважають традиції проведення найпрестижнішого клубного турніру Європи, повідомляє The Times.

Газета.ру