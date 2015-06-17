Призер Європейських ігор Андрійцев: "На килим виходив лише за перемогою"

Після здобуття бронзової нагороди І Європейських ігор з вільної боротьби Валерій Андрійцев (97 кг) розповів прес-службі НОК України, яким був шлях до цієї нагороди.

«Відповідальності та хвилювання додалося після того, як наші хлопці за підсумками своїх перших сутичок вибули із подальшої боротьби за медалі. Дуже неприємне відчуття, коли сидиш у роздягальні без своїх друзів по команді. Але я розумів, що повинен тримати себе в руках», - розповів Валерій.

«На жаль, проблем мені додала травма, яку я отримав напередодні змагань. Щоку рознесло так, ніби її покусали бджоли. Ще й температура підскочила. Якийсь час я не міг повноцінно тренуватися та готуватися до Євроігор», - сказав наш борець.

«Тим не менш, на килим виходив лише за перемогою. Сутичку за «бронзу» провів успішно та практично без помилок, принаймні так сказали тренери», - підсумував новоспечений бронзовий призер І Європейських ігор.