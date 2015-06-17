Збірна України посідає 13-е місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор
20:56, 17 червня 2015Спорт
336
У Баку завершився п'ятий день змагань.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
За підсумками п'яти днів змагань Європейських ігор збірна України займає 13-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку нашої команди 13 нагород - 1 золота, 5 срібних і 7 бронзових медалей.
Лідером і за кількістю золотих медалей і за загальною кількістю нагород є збірна Росії - 16-5-8 - 29 медалей. Слідом за росіянами розташувалися господарі змагань з Азербайджану - 10-3-9 - 22 медалі. Третіми йдуть представники Угорщини - 7-1-5 - 13 нагород.
Також в десятку найсильніших входять національні команди Сербії, Білорусі, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Швейцарії та Великобританії.
Всього, на даний момент, медалі ігор завоювали представники 37 країн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter