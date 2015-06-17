Збірна України посідає 13-е місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор

За підсумками п'яти днів змагань Європейських ігор збірна України займає 13-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 13 нагород - 1 золота, 5 срібних і 7 бронзових медалей.

Лідером і за кількістю золотих медалей і за загальною кількістю нагород є збірна Росії - 16-5-8 - 29 медалей. Слідом за росіянами розташувалися господарі змагань з Азербайджану - 10-3-9 - 22 медалі. Третіми йдуть представники Угорщини - 7-1-5 - 13 нагород.

Також в десятку найсильніших входять національні команди Сербії, Білорусі, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Швейцарії та Великобританії.

Всього, на даний момент, медалі ігор завоювали представники 37 країн.