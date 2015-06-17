Чемпіонами Європейських ігор з тхеквондо стали британка Джонс і азербайджанець Тагізаде

У Баку завершився розіграш останніх комплектів нагород дня, де визначились найсильніші в двох вагових категоріях у тхеквондо, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жінок у вирішальній сутичці у ваговій категорії до 57 кг зійшлися британка Джед Джонс і Ана Занінович з Хорватії. Джонс захопила перевагу з самого початку матчу, а птім впевнено її утримувала. Перший період представниця Великобританії виграла з рахунком 5:0, у другому дозволила суперниці скоротити відставання в рахунку - 3:6, а в третьому не тільки зберегла перевагу, але і збільшила її - 4:3. У підсумку, 12:9 на користь Джонс.

У чоловіків у ваговій категорії до 69 кг. представник Азербайджану Айхан Тагізаде зійшовся з поляком Каролем Робаком і суперники не змогли визначити сильнішого в основний час - 9:9. У додатковому періоді удача посміхнулася Тагізаде - 10:9 на користь представника країни-організатора Європейських ігор.