Призери Європейських ігор Іваницький і Січенікова: "Бронза на вагу золота"
20:05, 17 червня 2015Спорт
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Українські лучники підбили підсумки змагань в міксті.
noc-ukr.org
Новоспечені бронзові призери I Європейських ігор в Баку зі стрільби з лука Георгій Іваницький і Лідія Січенікова у міксті, поділились своїми враженнями від турніру та здобутої нагороди з прес-службою НОК України.
«День був важким, змагання тяжкими, звичайно втомились. Могли боротись і за нагороду вищого гатунку, але у півфіналі з італійцями припустились помилок, які наклалися одна на одну, що не дозволило нам виграти.
Але тим не менш, нам дорога ця медаль. Як сказав наш тренер Віктор Сидорук, ця «бронза» - на вагу «золота». Коли стояли на п’єдесталі то радісні емоції переповнювали на стільки, що втому як рукою зняло».
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