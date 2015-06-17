Призери Європейських ігор Іваницький і Січенікова: "Бронза на вагу золота"

Новоспечені бронзові призери I Європейських ігор в Баку зі стрільби з лука Георгій Іваницький і Лідія Січенікова у міксті, поділились своїми враженнями від турніру та здобутої нагороди з прес-службою НОК України.

«День був важким, змагання тяжкими, звичайно втомились. Могли боротись і за нагороду вищого гатунку, але у півфіналі з італійцями припустились помилок, які наклалися одна на одну, що не дозволило нам виграти.

Але тим не менш, нам дорога ця медаль. Як сказав наш тренер Віктор Сидорук, ця «бронза» - на вагу «золота». Коли стояли на п’єдесталі то радісні емоції переповнювали на стільки, що втому як рукою зняло».