Українець Андрійцев здобув бронзову медаль Європейських ігор у боротьбі

Срібний призер Олімпійських ігор з вільної боротьби Валерій Андрійцев переміг у «бронзовому» фіналы I Європейських ігор у ваговій категорії до 97 кг., повідомляє офіційний сайт змагань.

У поєдинку за бронзову медаль Андрійцев боровся зі словаком Джозефом Яловаром і завершив бій достроково. За 2 секунди до кінця рахунок став 10:0 на користь українця і суддя припинив сутичку.

Раніше Андрійцев вдало провів сутички 1/8 фіналу і чвертьфіналу проти суперників з Греції і Туреччини, але у півфіналі поступився грузинському борцю Елізбару Одікадзе з рахунком 1:3.

В інших трьох вагових категоріях, в яких сьогодні проходять змагання - 57 кг, 65 кг та 74 кг - українці не потрапили до фіналу.

У категорії 57 кг чемпіоном став Віктор Лебедєв (Росія), в категорії 65 кг - Тогрул Асгаров (Азербайджан), в категорії 74 кг - Анвар Гедуєв (Росія), а в категорії 97 кг, де виступав Андрійцев, Хетаг Газюмов з Азербайджану переборов Одікадзе, вигравши з рахунком 3:1.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 13 медалей - 1 золота, 5 срібних і 7 бронзових нагород.