Українські лучники завоювали бронзу Європейських ігор у міксті

У "малому" фіналі наша команда виявилася сильнішою за збірну Словенії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці здобули дострокову перемогу з рахунком 5:1.

Наші лучники виграли перші два сети, а третій звели внічию - 2:0 (36:35), 2:0 (37:36), 1:1 (36:36).

По ходу змагань українці обіграли команди Фінляндії (6:0) та Росії (6:0), але в півфіналі поступилися збірній Італії (1:5).

Чемпіоном у цьому виді програми стала збірна Італії, яка обіграла у фіналі команду Грузії з рахунком 5:3.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 12 нагород - 1 золота, 5 срібних та 6 бронзових медалей.