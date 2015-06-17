Українські лучники завоювали бронзу Європейських ігор у міксті
17:32, 17 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися змагання в міксті зі стрільби з лука, де український дует Георгій Іваницький та Лідія Січенікова завоювали бронзову медаль.
noc-ukr.org
У "малому" фіналі наша команда виявилася сильнішою за збірну Словенії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці здобули дострокову перемогу з рахунком 5:1.
Наші лучники виграли перші два сети, а третій звели внічию - 2:0 (36:35), 2:0 (37:36), 1:1 (36:36).
По ходу змагань українці обіграли команди Фінляндії (6:0) та Росії (6:0), але в півфіналі поступилися збірній Італії (1:5).
Чемпіоном у цьому виді програми стала збірна Італії, яка обіграла у фіналі команду Грузії з рахунком 5:3.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 12 нагород - 1 золота, 5 срібних та 6 бронзових медалей.
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