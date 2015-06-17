Українці Коростильов і Омельчук потрапили до шістки найсильніших у стрільбі на Європейських іграх
15:32, 17 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м. в рамках Європейських ігор, за підсумками яких у 6-ку найсильніших потрапили Павло Коростильов і Олег Омельчук.
Коростильов завоював ліцензію на Ігри в Ріо / noc-ukr.org
Українці зайняли, відповідно, 5-е і 6-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.
Омельчук закінчив змагання після 5-ої серії з результатом 117 балів, а Коростильов протримався на раунд більше - 138,2 очки.
Таким чином, Коростильов завоював олімпійську ліцензію на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Чемпіоном у цьому виді програми став Дамір Мікец з Сербії 201,8. Призерами - Жоао Коста з Португалії (201,5) і Юрай Тузінські зі Словаччини (180,1).
Раніше сьогодні також відбулися змагання у чоловіків в дисципліні "трап", де перемогу здобув Олексій Аліпов з Росії. У фіналі він був точніше Еріка Варги зі Словаччини, а бронзову медаль завоював Джованні Пеллієло (Італія).
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