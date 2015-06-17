Українці Коростильов і Омельчук потрапили до шістки найсильніших у стрільбі на Європейських іграх

Українці зайняли, відповідно, 5-е і 6-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

Омельчук закінчив змагання після 5-ої серії з результатом 117 балів, а Коростильов протримався на раунд більше - 138,2 очки.

Таким чином, Коростильов завоював олімпійську ліцензію на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Чемпіоном у цьому виді програми став Дамір Мікец з Сербії 201,8. Призерами - Жоао Коста з Португалії (201,5) і Юрай Тузінські зі Словаччини (180,1).

Раніше сьогодні також відбулися змагання у чоловіків в дисципліні "трап", де перемогу здобув Олексій Аліпов з Росії. У фіналі він був точніше Еріка Варги зі Словаччини, а бронзову медаль завоював Джованні Пеллієло (Італія).