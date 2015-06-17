Українські волейболісти програли стартові матчі Європейських ігор

В турнірі виступають наші пари Олексій Денін - Олег Плотницький і Ярослав Гордєєв - Владислав Емельянчик, повідомляє офіційний сайт турніру.

Денін і Плотницький у своєму першому матчі групового етапу поступилися волейболістам з Польщі Мацею Косяку і Мацею Рудолу - 0:2. Обидві партії завершилися з однаковим рахунком 12:21.

Також суперниками українців будуть пари з Іспанії та Швейцарії.

У свою чергу, Гордєєв і Емельянчик у стартовому матчі зустрічалися з італійцями Матео і Паоло Інгроссо і також програли з рахунком 0:2. Щоправда, в цьому протистоянні боротьба була більш напруженою - 19:21, 15:21.

Надалі на груповому етапі вони зіграють з парами з Греції та Латвії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні дві жіночі українські пари програли у турнірі з пляжного волейболу всі чотири матчі - по дві гри кожна пара.