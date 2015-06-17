Швейцарські банки повідомили про підозрілі операції на рахунках ФІФА
Швейцарські банки заявляють про 53 підозрілі операції щодо рахунків ФІФА.
Про це повідомив генеральний прокурор Швейцарії Майкл Лаубер, передає радіо "Свобода". За його словами, слідчі мають намір перевірити ці операції.
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Майкл Лаубер додав, що прокуратура Швейцарії, яка розслідує корупцію у ФІФА, може викликати для свідчень президента федерації Зеппа Блаттера.
В даний час прокуратура Швейцарії розслідує звинувачення у фінансових зловживаннях у перебігу процесу обрання господарів чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2020 років. У 2010 році Росію обрали на місце проведення чемпіонату 2018 року і Катар на місце чемпіонату 2022-го.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня швейцарська поліція арештувала кількох чиновників ФІФА, проти яких у США висунули звинувачення у хабарництві при виборі місць проведення світової першості з футболу, в махінаціях з укладенням маркетингових та телерадіомовних угод, у шахрайстві, рекеті й відмиванні грошей.
2 червня переобраний вп’яте на посаду президента ФІФА 79-річний Зепп Блаттер заявив, що на тлі корупційного скандалу йде у відставку.