Швейцарські банки повідомили про підозрілі операції на рахунках ФІФА

Про це повідомив генеральний прокурор Швейцарії Майкл Лаубер, передає радіо "Свобода". За його словами, слідчі мають намір перевірити ці операції.

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Майкл Лаубер додав, що прокуратура Швейцарії, яка розслідує корупцію у ФІФА, може викликати для свідчень президента федерації Зеппа Блаттера.

В даний час прокуратура Швейцарії розслідує звинувачення у фінансових зловживаннях у перебігу процесу обрання господарів чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2020 років. У 2010 році Росію обрали на місце проведення чемпіонату 2018 року і Катар на місце чемпіонату 2022-го.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня швейцарська поліція арештувала кількох чиновників ФІФА, проти яких у США висунули звинувачення у хабарництві при виборі місць проведення світової першості з футболу, в махінаціях з укладенням маркетингових та телерадіомовних угод, у шахрайстві, рекеті й відмиванні грошей.

2 червня переобраний вп’яте на посаду президента ФІФА 79-річний Зепп Блаттер заявив, що на тлі корупційного скандалу йде у відставку.