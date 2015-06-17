Українець Андрійцев війшов у "бронзовий" фінал турніру з вільної боротьби Європейських ігор

Срібний призер Олімпійських ігор з вільної боротьби Валерій Андрійцев вийшов у «бронзовий» фінал І Європейських ігор у ваговій категорії до 97 кг., повідомляє прес-служба НОК України.

Українець вдало провів сутички 1/8 фіналу та чвертьфіналу проти суперників з Греції та Туреччини, але у півфіналі поступився грузинському борцю Елізбару Одікадзе з рахунком 1:3.

За бронзову медаль Андрійцев буде боротися зі словаком Джозефом Яловарем.

В інших трьох вагових категоріях, в яких сьогодні відбуваються змагання - 57 кг., 65 кг. та 74 кг. - українці не потрапили до фіналів.