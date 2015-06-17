Українські спортсмени потрапили у чотири фінали змагань зі спортивної акробатики Європейських ігор

Українці потрапили у фінали в усіх чотирьох видах програми, повідомляє прес-служба НОК України.

Наша жіноча команда у складі Ганни Патченко, Діани Панчук, Надії Котляр кваліфікувалась у фінал змагань з балансу. У попередньому раунді дівчата посіли 6 місце з результатом 27.560 бали. Лідирують у змаганнях після кваліфікації спортсменки Бельгії - 29,090. Слідом розташувалися команди Білорусі, Великобританії, Росії та Азербайджану.

В жіночих групах (дінаміка) Патченко, Панчук і Котляр посідають попереднє 5-те місце - 27,410. Лідирують спортсменки з Росії - 28,740. У п`ятірку кращих також входять Бельгія Білорусь та Великобританія.

У свою чергу, Єлизавета Василига та Олександр Шпинь вдало виступили у кваліфікаційному раунді серед змішаних пар (динаміка). З результатом 27.530 українці потрапляють у фінал з 4-го місця. Тут лідирують росіяни Марина Чернова та Георгій Патарайа - 29,550 бали. В попередню трійку кращих входять також пари з Бельгії та Великобританії.

А в змішаних парах (баланс) Василига та Шпинь, як і в динаміці, також посідають 4-е місце - 28,040. В трійку кращих входять дуети з Росії, Бельгії та Великобританії.

Розіграш медалей в усіх видах програми відбудеться 21 червня.