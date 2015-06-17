Українські гімнастки посіли 6-е місце в командному турнірі Європейських ігор

У Баку завершився командний турнір з художньої гімнастики, в якому збірна України зайняла 6-е місце.

Наша команда за дві вправи набрала 34.150 бала, повідомляє офіційний сайт змагань. Українська команда на цих Іграх виступає у складі Анастасія Возняк, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим, Олена Дмитраш і Вікторія Мазур. Переможницями турніру стали гімнастки збірної Росії - 35.300 бали. На другому місці команда Ізраїлю - 35,050, на третьому - Білорусі - 34,850. Всього в командному турнірі брали участь представники 13 національних збірних.

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