Олімпійська чемпіонка Костевич не потрапила в призери Європейских ігор у стрільбі

В Баку завершився фінал змагань зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м Європейських ігор, де українка Олена Костевич зупинилася в кроці від медалі. З результатом 157.9 українка посідає 4-е місце, повідомляє прес-служба НОК України.

Перемогу в цьому виді програми здобула Зорана Арунович з Сербії - 199.5 бала, друге місце посіла Соня Франке з Іспанії - 196.3, третє - Вікторія Чайка (Білорусь) - 177.4.

Після завершення змагань Костевич зазначила: «По приїзду до Баку трохи захворіло горло і піднялась температура. Та й під час самих змагань в залі було чимало відволікаючих факторів. Навіть при подвійному захисті - беруші та навушники доносились хлопки та музика».

Також, українка додала: «Так виходить, що з турнірами рівня континенту мені не дуже щастить. Чемпіонкою Європи мені вдалося стати лише недавно, в той час, як титулом чемпіонки Олімпійських ігор та світу володію давно. Європейські ігри мені дуже сподобались, але на жаль, до цього періоду я ще не вийшла на пік своєї форми. До того, що перемоги не бувають постійними потрібно відноситись філософськи і продовжувати наполегливо працювати, а результати обов’язково прийдуть. Прикладом цього є сербська спортсменка Зорана Арунович. Довгий час у неї був серйозний спад у кар’єрі, а тут на Іграх вона стала чемпіонкою».